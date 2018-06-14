В «Нафтогазе» заявили о необратимых последствиях для Европы от «Северного потока — 2»

14.06.2018 08:34



Если проект «Северный поток — 2» будет реализован, то это станет причиной «необратимых» последствий на европейском газовом рынке. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в Фейсбуке выступил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Он считает, что газопровод является нарушением европейского законодательства и «постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа «Газпрома». Плюс к этому, «Нафтогаз» подверг критике Германию за ее позицию по газовому конфликту Москвы и Киева в 2009 году.