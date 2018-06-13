Музыкальный фонтан к ЧМ-2018 открыли в столице

13.06.2018 23:58



Видео: Life.ru

Вблизи столичного торгового центра Европейский появился новый фонтан, открытие которого приурочено к началу большого спортивного события - чемпионату мира по футболу.

Похоже, новый фонтан никого не оставляет равнодушным. "Красивый, яркий и музыкальный", - такими впечатлениями делятся прохожие.

Фонтан выбрасывают воду на высоту 22м, имеет 150 светодиодных прожекторов и несколько лазерных установок, насосы фонтана в совокупности пропускают более 3 млн литров воды в час.