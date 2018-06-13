Кудрин сообщил о ряде так и не достигнутых показателей указов от 7 мая 2012 года

13.06.2018 23:57



Алексей Кудрин сообщил о том, что некоторые целевые показатели экономического блока майских президентских указов 2012 года не были достигнуты. Кудрин отдельно отметил индекс производительности труда как показатель с самым большим отставанием.

Лучшие результаты, по словам главы счетной палаты, были достигнуты в социальной сфере, к примеру, показатели по школьному преподаванию за прошлый год достигли 101%.