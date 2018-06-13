Путин прибыл на гала-концерт по случаю ЧМ-2018

13.06.2018 21:11



Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где проходит концерт, посвященный открытию чемпионата мира по футболу.

Перед жителями столицы и приехавшими в Москву болельщиками выступает симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды мировой оперной сцены: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и др. В статусе приглашенных гостей выступят всемирно известный испанский оперный певец Пласидо Доминго и знаменитый перуанский тенор, Хуан Диего Флорес, передает РЕН ТВ.