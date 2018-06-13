Украинский омбудсмен едет в Россию

13.06.2018 20:54



Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова едет в Россию. Об этом в своем Twitter написал президент Украины Петр Порошенко. Омбудсмен нанесет визит заключенным в России украинским гражданам, пишет Газета.RU. Позже, российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетит российских граждан, находящихся в заключении на территории Украины. Договоренность о взаимном посещении своих заключенных была достигнута президентами России и Украины во время телефонных переговоров, состоявшихся на прошлой неделе.