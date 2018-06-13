Президент Македонии отказался подписывать документ о переименовании страны

13.06.2018 20:42



Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не станет подписывать договор с Грецией, в соответствии с которым Республика Македония должна быть переименована в Северную Македонию, пишет РБК. По словам президента, переименование страны противоречит Конституции. Ранее, премьер-министры Македонии и Греции Зоран Заев и Алексис Ципрас заявили, что достигли соглашения о переименовании Республики Македония для того, чтобы страна смогла войти в ЕС, так как Греция блокировала принятие данного решения.