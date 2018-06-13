Главу Серпуховского района Александра Шестуна доставили на допрос в СК

13.06.2018 20:20



Сотрудники ФСБ продолжают производить обыск в доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, пишет ТАСС. Сам же Шестун доставлен в СК для допроса. По предварительной информации, обыск проводится в рамках дела о превышении должностных полномочий. Как сообщил адвокат Александра Шестуна, Павел Беспалов, его клиента подозревают в мошеннических действиях с земельными участками. Также, Беспалов сообщил, что этим делам уже около 10 или 15 лет и Александр Шестун не может иметь к ним отношения. После допроса Шестуну будет определена мера пресечения.