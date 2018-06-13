Госдума рассмотрит законопроект, ограничивающий разрешение на проживание иностранцев в России

13.06.2018 19:56



Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, который ограничит иностранным гражданам возможность получения временного проживания в России, пишет Интерфакс. Данный законопроект призван уменьшить количество фиктивных браков, заключаемых с иностранцами, а также фактов злоупотребления получением права на временное проживание вне квоты. Законопроект внесен в Госдуму Правительством РФ.