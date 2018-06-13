На полигоне "Ядрово" в Подмосковье запустили систему сжигания свалочного газа

13.06.2018 18:50



На свалочном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья начала работать система сжигания свалочного газа, которая была установлена на полигоне совместно с голландскими специалистами, пишет Коммерсант. Так, на церемонии запуска, которая состоялась 13 июня, присутствовали заместитель председателя Правительства МО Александр Чупраков и посол Нидерландов в России Регина Вероника Мария Джонс-Бос.