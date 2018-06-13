Роскачество выяснило, какое пиво самое вкусное

13.06.2018 16:50



Роскачество провело проверку светлого фильтрованного пива и выяснило, какой бренд может считаться самым лучшим, пишет РИА Новости. Около 40 марок пива оценивались на вкус, цвет, аромат, пеностойкость и содержание солода. Так, самую высокую оценку за вкус получило пиво Amstel, по содержанию солода - «Охота». А вот пиво «Арсенальное», «Окское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара», по мнению экспертов Роскачества, следует назвать пивными напитками, из-за плохого качества солода, используемого производителем при изготовлении напитков.