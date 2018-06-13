Крымский полуостров остался без электричества

13.06.2018 16:12



В населенных пунктах Крымского полуострова отключено электричество. Также, в Крыму наблюдаются проблемы с сотовой связью, пишет РБК ссылаясь на агентство «Крыминформ». По предварительной информации, отключение электроэнергии произошло из-за аварии, возникшей на подстанции«Тамань», в результате чего, произошло отключение энергии на энергомосту, который тянется из Краснодарского края на полуостров. В настоящее время, власти Крыма пытаются решить данную проблему.