Ученые подсчитали, из скольких галактик сформировался Млечный Путь

13.06.2018 15:29



Группа астрономов из Гронингенского университета в Нидерландах выявила многочисленные галактические события, которые привели к образованию Млечного Пути. Команда, возглавляемая доктором философии Хелмером Коппельманом, основывалась на информации, полученной из второго выпуска данных миссии Geia Европейского космического агентства, которая проходила в период с июля 2014 года по май 2016 года. Целью Gaia было изучить положение и движение более 1,7 млрд. звезд в галактике Млечный Путь, пишет Tech Times.

Исследование сосредоточилось на звездах в 3000 световых лет от Солнца, поскольку звезды ближе к солнечной системе имеют более точные измерения положения и движения. Чтобы точно определить эти конкретные звезды, Коппельман сначала должен был отфильтровать звезды на диске Млечного Пути . В итоге у него появилось около 6000 звезд гало, которые двигались вокруг галактического диска. Определив траекторию этих звезд, он смог идентифицировать звезды, которые имели аналогичное происхождение. Коппельман обнаружил пять небольших кластеров звезд, оставшихся пятью галактическими слияниями. Он также обнаружил огромное «пятно» звезд, которые двигаются в ретроградном движении против галактического диска, предполагая, что звезды когда-то были частью большей галактики, которая слилась с Млечным Путем. Копплман говорит, что более крупное слияние могло бы также реконструировать галактический диск.

«На данный момент мы можем сказать, что наш Млечный Путь был сформирован массовым событием слияния и небольшими слияниями», - говорит Коппельман .