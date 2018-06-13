Студента, испортившего рекламный баннер ЧМ-2018, оштрафовали на 1,5 тыс. руб

13.06.2018 14:59



Студента филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрия Петелина оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за порчу рекламного баннера ЧМ-2018, пишет РИА Новости. Ранее против первокурсника завели уголовное дело по статье вандализм, за надпись "Нет фан-зоне" на рекламной конструкции около м.Университет. Однако, после письма ректора МГУ с просьбой не привлекать Петелина к уголовной ответственности дело закрыли.