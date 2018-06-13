На Украине заявили, что дети в Крыму «работают на российские спецслужбы»

13.06.2018 14:01



На Крымском полуострове действует так называемая российская «система привлечения детей в военизированные структуры», например, их вербуют для помощи российским пограничникам. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его словам, военная подготовка крымских детей «начинается с детского сада» и имеет принудительный характер. Откуда появилась такая информация, есть ли у нее доказательства, и сколько всего уже завербовано детей, Бабин сообщать не стал.