Ученые сообщили о массовом вымирании древнейших баобабов Африки

13.06.2018 13:16



Экологи бьют тревогу: девять из тринадцати самых древнейших баобабов Африки умерли, причем, это произошло самым загадочным образом. Более того, состояние остальных деревьев-долгожителей критическое. Как передает РИА Новости, статья об этом появилась в Nature Plants. По словам ученых, причина массового вымирания деревьев окончательно пока не ясна. Вместе с этим исследователи отмечают, что «эпидемия» может быть связана с тем, что сегодня баобабы не могут быть настолько стойкими к засухам, как это было раньше.