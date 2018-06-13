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ИЗМИР

У болельщиков ЧМ-2018 будет возможность бесплатно побывать в Новой Третьяковке

13.06.2018 12:48
У болельщиков ЧМ-2018 будет возможность бесплатно побывать в Новой Третьяковке

У болельщиков футбольного Чемпионата мира-2018 будет возможность бесплатно побывать в здании Новой Третьяковской галереи, передает РИА Новости. Это можно будет сделать в период с 5 июня по 25 июля, предъявив паспорт болельщика ЧМ. Как сообщили в пресс-службе музея, по билету можно будет побывать на основной экспозиции, временных выставках (кроме выставки «Василий Верещагин»), а также в VR-зале.

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