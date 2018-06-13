МИД Франции призывает «проверить» планы КНДР об уничтожении ядерного оружия

13.06.2018 12:14



Планы КНДР о следовании по пути денуклеаризации относительно Корейского полуострова — это хорошая новость. Однако теперь ее нужно проверить. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Он отметил, что договоренность, которой удалось достигнуть на саммите США – КНДР, это, безусловно, движение вперед. «… Нужно проверить, что этот принцип денуклеаризации… будет в реальности необратим и его можно будет проверить», — подчеркнул министр.