На открытии ЧМ-2018 по футболу побывает более 20 глав государств

13.06.2018 11:23



На открытии российского футбольного Чемпионата мира-2018 побывает порядка 20 глав государств, передает ТАСС со ссылкой на сообщение гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина.

Напомним, что торжественная церемония открытия чемпионата состоится на столичном стадионе «Лужники» за 30 минут до первого матча мундиаля, участниками которого станут сборные России и Саудовской Аравии. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.