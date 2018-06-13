На Украине заявили, что «Северный поток — 2» угрожает Европе

13.06.2018 08:54



Тот факт, что Германия принимает участие в проекте «Северный поток— 2» окажет негативное влияние не только на всю Украину, но и на всю Западную Европу. Как передает ТАСС со ссылкой на ICTV, с таким заявлением выступил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он убежден, что в Европе не понимают, что «их цивилизации» угрожает опасность, если они откажутся от своих принципов, в частности от «права человека и уважения международно признанных границ».