Кадырову понравилась песня Слепакова о нем и российской сборной по футболу

13.06.2018 08:25



Рамзану Кадырову понравилась песня Семена Слепакова, где главными героями является он и российская футбольная сборная. Напомним, что юморист в шуточной форме предложил сделать главу Чечни тренером наших футболистов.

В социальной сети Кадыров рассказал о том, что он посмеялся над песней, однако сделал поправку, что его слово, «тверже камня, а не сыра». По словам Кадырова, в Чечне все в порядке с чувством юмора, которое не зависит от места проживания. «И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», - подчеркнул глава республики.