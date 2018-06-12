Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ИЮН, 09:00 МСК
USD (ЦБ)    62,3431
EUR (ЦБ)    73,3654
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В результате столкновении катамарана и баржи в Волгограде погибли 10 человек

12.06.2018 07:45

В Волгограде в акватории Волги катамаран столкнулся с баржей. В результате инцидента погибли 10 человек, 1 человек пропал без вести. Из 16 человек, находившихся во время происшествия на двух палубном судне, спастись смогли только пятеро человек.. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, столкновения судов могло произойти по причине несоблюдения владельцем катамарана требований техники безопасности.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

От дамасской стали до Чубайса. Смогут ли нанотехнологии перевернуть мир?

От дамасской стали до Чубайса. Смогут ли нанотехнологии перевернуть мир?
Наука и технологии

«Под выборы негласно держали цены, а потом отпустили». Почему правительство не остановит рост цен на бензин

«Под выборы негласно держали цены, а потом отпустили». Почему правительство не остановит рост цен на бензин
Интервью и комментарии 2

Монодрама XXI века: любовь к себе в эпоху постмодернизма

Монодрама XXI века: любовь к себе в эпоху постмодернизма
Новые возможности

Космические монстры. Как устроена наша Вселенная

Космические монстры. Как устроена наша Вселенная
Наука и технологии 1

Узнай, страна

Оренбуржцы сразились «На огненных рубежах»

Оренбуржцы сразились «На огненных рубежах»

В Татарстане в трамвае угощают чаем и говорят на семи языках

В Татарстане в трамвае угощают чаем и говорят на семи языках

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

08:18 В Восточной Гуте один из освобожденных населенных пунктов начинает оживать В Восточной Гуте один из освобожденных населенных пунктов начинает оживать
Русская баня, орден и китайские пельмени. Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Русская баня, орден и китайские пельмени. Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
07:17 В Москве во вторник, 12 июня, прогнозируется кратковременный дождь, гроза В Москве во вторник, 12 июня, прогнозируется кратковременный дождь, гроза
06:46 Переговоры один на один между Трампом и Ким Чен Ыном закончились Переговоры один на один между Трампом и Ким Чен Ыном закончились

Узнай страна!

02:51 Оренбуржцы сразились «На огненных рубежах» Оренбуржцы сразились «На огненных рубежах»
В США создали мощнейший суперкомпьютер, Путин приготовил китайскую еду и другие новости субботы
В США создали мощнейший суперкомпьютер, Путин приготовил китайскую еду и другие новости субботы
00:01 В Татарстане в трамвае угощают чаем и говорят на семи языках В Татарстане в трамвае угощают чаем и говорят на семи языках
11 ИЮН, 22:55 Молоко за вредность решили выдавать на предприятиях Кемеровской области Молоко за вредность решили выдавать на предприятиях Кемеровской области
09 ИЮН, 16:28 Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке
06 ИЮН, 20:52 Задолженность по имущественным налогам в Курской области на 1 мая 2018 г. снизилась на 39,1% Задолженность по имущественным налогам в Курской области на 1 мая 2018 г. снизилась на 39,1%
06 ИЮН, 20:45 Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко
На первый – второй рассчитайся! Как в России изменятся правила призыва в армию
На первый – второй рассчитайся! Как в России изменятся правила призыва в армию
05 ИЮН, 13:33 Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter