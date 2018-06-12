В результате столкновении катамарана и баржи в Волгограде погибли 10 человек
12.06.2018 07:45
В Волгограде в акватории Волги катамаран столкнулся с баржей. В результате инцидента погибли 10 человек, 1 человек пропал без вести. Из 16 человек, находившихся во время происшествия на двух палубном судне, спастись смогли только пятеро человек.. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, столкновения судов могло произойти по причине несоблюдения владельцем катамарана требований техники безопасности.
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