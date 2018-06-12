Госсекретарь США поздравил жителей России с праздником

12.06.2018 05:41



Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео от имени американского президента Дональда Трампа и граждан США поздравил россиян с Днем России, передает «Газета.RU», ссылаясь на сообщение американского политика, опубликованное на сайте внешнеполитического ведомства.

В поздравлении говорится, что США чествует граждан РФ и их стремление к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданским правам и верховенству закона.