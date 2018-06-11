Войска Сирии при поддержке ВКС России предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры
11.06.2018 18:20
Из района Эт-Танф в направлении Пальмиры пытались прорваться боевики, и были остановлены армией Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию Центра по примирению враждующих сторон.
По его данным, экстремисты вернулись обратно в Эт-Танф, где расположена американская база, незаконно созданная в апреле, и которая является прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористов.
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