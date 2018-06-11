В Севастополе сегодня откроется V Большой севастопольский благотворительный офицерский бал

11.06.2018 05:43



Сегодня в Севастополе в 20:30 открывается международный офицерский бал под названием «Бегущие по волнам», который приурочен к 235-летиям Черноморского флота и Севастополя. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на организаторов мероприятия.

Уточняется, что на бал прибудут моряки со своими спутницами со всех флотов России. Их доставят к месту проведения бала, на площадь Михайловской береговой батареи, кораблями по морю с Графской пристани.