Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ИЮН, 02:58 МСК
USD (ЦБ)    62,3431
EUR (ЦБ)    73,3654
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Супруга британского принца Гарри нарушила королевский этикет

10.06.2018 04:45
Супруга британского принца Гарри нарушила королевский этикет

Супруга принца Великобритании Меган Маркл появилась на параде Trooping of the Colour, который начался по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II, в нежно-розовом платье с широким вырезом и открытыми плечами, тем самым нарушив этикет королевской семьи, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию британского таблоида The Sun.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
16:07, 10.06 0 0
Александр Н:

виноват от Бабушки ...мама то у него Принцесса Диана была

16:06, 10.06 0 0
Александр Н:

а что за синее пятно у нее на левом предплечии ..синяк или сведенная татуировка. ох чую я хлебнет Гарри ..и от матушки хлебнет и от женушки тоже мало не покажется..а там еще и Теща тоже не подарок

Статьи

От дамасской стали до Чубайса. Смогут ли нанотехнологии перевернуть мир?

От дамасской стали до Чубайса. Смогут ли нанотехнологии перевернуть мир?
Наука и технологии

«Под выборы негласно держали цены, а потом отпустили». Почему правительство не остановит рост цен на бензин

«Под выборы негласно держали цены, а потом отпустили». Почему правительство не остановит рост цен на бензин
Интервью и комментарии 2

Монодрама XXI века: любовь к себе в эпоху постмодернизма

Монодрама XXI века: любовь к себе в эпоху постмодернизма
Новые возможности

Космические монстры. Как устроена наша Вселенная

Космические монстры. Как устроена наша Вселенная
Наука и технологии 1

Узнай, страна

Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке

Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке

В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом

В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

10 ИЮН, 17:15 На следующей неделе в Россию планирует приехать премьер-министр Армении На следующей неделе в Россию планирует приехать премьер-министр Армении
Русская баня, орден и китайские пельмени. Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Русская баня, орден и китайские пельмени. Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
10 ИЮН, 16:42 В Грузии на свалке вылупились цыплята из яиц, выброшенных птицефабрикой В Грузии на свалке вылупились цыплята из яиц, выброшенных птицефабрикой Видео
10 ИЮН, 16:09 Российскому певцу Филиппу Киркорову присвоили звание Народного артиста Молдавии Российскому певцу Филиппу Киркорову присвоили звание Народного артиста Молдавии

Узнай страна!

09 ИЮН, 16:28 Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке
В США создали мощнейший суперкомпьютер, Путин приготовил китайскую еду и другие новости субботы
В США создали мощнейший суперкомпьютер, Путин приготовил китайскую еду и другие новости субботы
08 ИЮН, 16:17 В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом
08 ИЮН, 14:29 Стартовал третий этап реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в Норильске Стартовал третий этап реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в Норильске
08 ИЮН, 13:29 В Новосибирске завершился автопробег российских и китайских грузовиков В Новосибирске завершился автопробег российских и китайских грузовиков
06 ИЮН, 20:52 Задолженность по имущественным налогам в Курской области на 1 мая 2018 г. снизилась на 39,1% Задолженность по имущественным налогам в Курской области на 1 мая 2018 г. снизилась на 39,1%
06 ИЮН, 20:45 Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко
На первый – второй рассчитайся! Как в России изменятся правила призыва в армию
На первый – второй рассчитайся! Как в России изменятся правила призыва в армию
05 ИЮН, 13:33 Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter