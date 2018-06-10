Супруга британского принца Гарри нарушила королевский этикет
10.06.2018 04:45
Супруга принца Великобритании Меган Маркл появилась на параде Trooping of the Colour, который начался по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II, в нежно-розовом платье с широким вырезом и открытыми плечами, тем самым нарушив этикет королевской семьи, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию британского таблоида The Sun.
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виноват от Бабушки ...мама то у него Принцесса Диана была
а что за синее пятно у нее на левом предплечии ..синяк или сведенная татуировка. ох чую я хлебнет Гарри ..и от матушки хлебнет и от женушки тоже мало не покажется..а там еще и Теща тоже не подарок