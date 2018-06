Супруга британского принца Гарри нарушила королевский этикет

10.06.2018 04:45



Супруга принца Великобритании Меган Маркл появилась на параде Trooping of the Colour, который начался по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II, в нежно-розовом платье с широким вырезом и открытыми плечами, тем самым нарушив этикет королевской семьи, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию британского таблоида The Sun.