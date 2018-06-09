Дональд Трамп в G7: США не копилка, которую нужно ограбить

09.06.2018 21:12



На незапланированной пресс-конференции за несколько часов до того, как саммит G7 должен был закончиться, Дональд Трамп обвинил остальную часть мира в том, что он рассматривает США, как копилку, которую можно ограбить, пишет The Guardian.

Ссылаясь на свою давнюю жалобу на торговлю и его решение наложить односторонние тарифные пошлины на металлы, президент отрицал, что этот шаг был спорным, но признал, что использовал сильную риторику, чтобы подчеркнуть, что нынешняя ситуация не может продолжаться.

"Это изменится на 100%. Мы как копилка, что все грабят. И это заканчивается", - сказал Дональд Трамп.