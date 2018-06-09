Кухонные полотенца могут способствовать росту бактерий, вызывающих пищевое отравление

09.06.2018 19:21



Исследователи из Университета Маврикия показали, что такие факторы, как размер семьи, тип диеты, многократное использование полотенец, среди других факторов, влияют на рост патогенов на кухонных полотенцах, что потенциально вызывает пищевое отравление, пишет EurekAlert.

Ученые выяснили, что 49% кухонных полотенец, собранных в исследовании, имели бактериальный рост, который увеличивался в количестве с расширенной семьей, присутствием детей и увеличением размера семьи. Полотенца для многоцелевого использования имели больший бактериальный вес, чем одноразовые полотенца, а влажные полотенца показали больший бактериальный вес, чем сухие. Из тех образцов, тесты которых были положительными для бактериального роста, 36,7% увеличивали Coliform, 36,7% Enterococcus spp и 14,3% S. aureus .

"Данные исследования показали, что наличие потенциальных патогенов на кухонных полотенцах указывает на то, что они могут отвечать за перекрестное загрязнение на кухне и могут привести к пищевому отравлению. Увлажняющие полотенца и многоцелевое использование кухонных полотенец должны быть сокращены для использования. Большие семьи с детьми и пожилыми членами должны проявлять особую бдительность в отношении гигиены на кухне", - сказала д-р Сухеэла Д. Биранджия-Хердайль, старший преподаватель кафедры здравоохранения в Маврикийском университете и ведущий автор исследования.