Собянин попросил работодателей устроить выходной в день открытия ЧМ по футболу

09.06.2018 18:45



Мэр столицы Сергей Собянин обратился к московским работодателям с просьбой предоставить своим сотрудникам выходной день 14 июня, пишет Интерфакс. По словам мэра, это поможет снизить загруженность московских магистралей и общественного транспорта в день открытия Чемпионата мира по футболу. Также, Сергей Собянин призвал автомобилистов, по возможности, не пользоваться личными транспортными средствами во время ЧМ.