Россия никогда не просила о возврате в G8

09.06.2018 18:34



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просила вернуть ее обратно в G8, пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью министра Первому каналу. По словам Лаврова, Россия спокойно приняла исключение из "большой семерки" и успешно работает в других форматах, таких как G20, ШОС и БРИКС. Тем более, что G20 является более перспективным форматом для достижения консенсуса и дипломатического взаимопонимания.