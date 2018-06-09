Преподаватель уволенная из-за фото в купальнике продолжит работать по профессии

09.06.2018 18:23



Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что преподаватель истории из омской школы №7 Виктория Попова, которая была уволена из-за фотографий в купальнике, сможет продолжить работать по профессии в любой школе на ее выбор, пишет ТАСС. Это заявление было сделано по итогам встречи министра образования Омской области Татьяны Дерновой с Викторией Поповой и руководством школы №7.