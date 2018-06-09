09.06.2018 15:44



Согласно новому исследованию, одиночество вредно для сердца и связано с риском преждевременной смерти, пишет PsychCentral.

Энн Винггаард Кристенсен, автор исследования и доктор философии Центра сердца в Копенгагенской университетской больнице в Дании, вместе со своей командой, опросили всех пациентов, наблюдающихся с апреля 2013 года по апрель 2014 года в пяти центрах сердца в Дании, об их физическом и психическом здоровье, факторах образа жизни, таких как курение и социальная поддержка. Исследование показало, что чувство одиночества было связано с плохими результатами у всех пациентов независимо от их типа сердечных заболеваний и даже после корректировки по возрасту, уровню образования, другим заболеваниям, индексу массы тела, курению и употреблению алкоголя.

Одиночество было связано с удвоенным риском смертности у женщин и почти вдвое повышенным риском у мужчин. Исследователи обнаружили, что мужчины и женщины, которые чувствовали себя одинокими, в три раза чаще сообщали о симптомах тревоги и депрессии и имели значительно более низкое качество жизни, чем те, кто не чувствовал себя одиноким.

«Одиночество является сильным предиктором преждевременной смерти, ухудшения психического здоровья и более низкого качества жизни у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также одиночество связано с худшими результатами у пациентов с ишемической болезнью сердца, аритмией, сердечной недостаточностью или проблемами с сердечным клапаном, как у мужчин, так и у женщин», - сказала Винггаард Кристенсен.