Украинский синоптик опровергла наличие у России «климатического оружия»

09.06.2018 12:54



Украинский синоптик Наталья Диденко выразила уверенность в том, что засуха под Киевом – это вовсе не заговор, который устроили российские климатологи, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Последние несколько дней на территории Украины господствует сухая жаркая погода. В связи с чем в этой стране стала популярной теория о том, что во всей засухе якобы виновато российское «климатическое оружие».

«Сторонников теории российского климатического оружия, которое высушивает дождь над Киевом, разочарую», — заявила синоптик в своем Фейсбуке.