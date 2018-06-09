Президент России обратился к участникам и болельщикам Чемпионата мира по футболу

09.06.2018 11:59



Президент России Владимир Путин записал приветственное видеообращение к участникам и болельщикам Чемпионата мира по футболу, который на днях стартует в России, передает РИА Новости. Глава РФ отметил, что для нашей страны принимать представителей футбольной семьи – это большая честь, и что Россия готова провести самый настоящий праздник, который будет наполнен спортивным азартом и незабываемыми острыми эмоциями.