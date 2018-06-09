Владимир Путин подарил Си Цзиньпину баню
09.06.2018 11:38
Во время поездки в город Тяньцзинь президент России Владимир Путин подарил председателю КНР русскую баню, передает РИА Новости. Си Цзиньпин сказал, что подумает, «куда ее поставить».
Уточняется, что Путин сначала показал образец бревна из алтайского кедра, из которого и будет построена баня, а затем ее будущий макет.
Написать комментарий
Кедр жалко, не заслужил он такой участи...
ну а после баньки и водочки выпить не грех...тем более Си Цзиньпин и В Путин ею уже совместно угощались