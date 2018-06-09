За прошедшие сутки ВСУ восемь раз обстреляли Донбасс, в результате, ранения получили мирные жители

09.06.2018 11:06



За прошедшие сутки силовики Украины восемь раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию Донбасса. В результате, как передает РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ранения получили три мирных жителя.

Сообщается, что при обстрелах ВСУ использовали гранатометы различного типа, бронетехнику и стрелковое оружие.