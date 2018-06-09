Петр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» никогда не построят

09.06.2018 09:40



Украинский президент Петр Порошенко выступил с заявлением о том, что проект «Северный поток — 2» никаким образом не повиляет на экономику Украины, поскольку его никогда не построят, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. «Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить», — заявил он громогласно на встрече со студентами. Порошенко также подчеркнул, что СП-2 — это «политиканский» проект.