Владимир Путин приготовил и попробовал гоубули

09.06.2018 08:32



Глава РФ Владимир Путин принял участие в процессе приготовления национальных китайских блюд, передает РИА Новости со ссылкой на ТК ССТV. Телеканал показал, как Путин и Си Цзиньпин готовят тяньцзиньские деликатесы, например, гоубули – блюдо, которое больше похоже на пельмени. Кроме этого, Путин рассказал, что готовил и попробовал так называемые тяньцзиньские «блины», в которые заворачиваются мясо и овощи. Они также считаются традиционным блюдом Китая, и многие китайцы употребляют их на завтрак.