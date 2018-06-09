Ученые развеяли сомнения о пользе некоторых каш

09.06.2018 07:25



Ученые назвали 4 самые вредные каши, которые имеют высокий гликемический индекс и не содержат много клетчатки. Такая информация сообщается на сайте elabuga-rt.ru.

Отмечается, что к таким кашам исследователи отнесли манную, рисовую, овсяную и гречневую. Причем первая из них самая вредная, поскольку может поднять сахар в крови за несколько минут. Рисовая каша не содержит минералов и витаминов, а только содержит большое количество калорий. Овсяная каша в пакетиках (быстрого приготовления) вообще не имеет клетчатки и питательных веществ, а только искусственные красители и ароматизаторы, гречневая каша тоже не такая уж полезная, особенно для диабетиков и гипотоников.