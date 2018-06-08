Аэропорт «Домодедово» открывает новый сегмент терминала

08.06.2018 23:32



Столичный аэропорт «Домодедово» 8 июня получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) на открытие нового сегмента терминала. Об этом сообщают представители ведомства.

Таким образом, к началу ЧМ-2018 по футболу будет открыта новая площадка для международных рейсов площадью 157 000 квадратных метров.

По словам представителей ведомства, проект T2 полностью будет воплощен в жизнь после того как будет построена аэродромная площадка. Проект финансируется за счет средств федерального бюджета. Площадь московского аэропорта расширится на 500 000 квадратных метров, пишет inforeactor.ru.