Фотограф запечатлел на камеру «падение» Луны на Землю

08.06.2018 22:12



Фото: time.com

Фотограф Даниэль Лопес при помощи камеры, способной многократно увеличивать объекты, запечатлел "падение" земного спутника на Землю. Ошеломляющее видео было снято на Канарских островах в 16-ти км от вулкана Тейде. На нем видно, как громадное небесное тело быстро уходит за гору. Поверхность спутника Земли можно рассмотреть в мельчайших деталях. На кадрах хорошо видны люди, собравшиеся понаблюдать за восходом светила. Видео, которое длится почти три минуты, было снято в режиме реального времени. Таким образом, за довольно короткий промежуток времени Луна скрылась за горизонтом. В Национальном аэрокосмическом агентстве прокомментировали данное видео. Специалисты отметили, что людям нечего бояться, поскольку земной спутник кажется таким громадным из-за выбранного оборудования, а такая скорость объясняется вращением нашей планеты, пишет vistanews.ru.