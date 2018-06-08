Рыбий жир помогает защитить сердце ребенка

08.06.2018 21:18



Омега-3 жирные кислоты - хорошие жиры, обнаруженные у рыб - могут повысить здоровье сердца взрослых, но новое исследование предполагает, что дети тоже могут получить пользу от их употребления, пишет HealthDay News.

В исследовании австралийских ученых, младенцам была дана ежедневная добавка рыбьего жира или плацебо от рождения до 6 месяцев. Когда им было 5 лет, исследователи обнаружили, что у детей, которым был дан рыбий жир, были меньше окружности талии, чем у детей, которым давали плацебо. По данным Американской ассоциации сердца, более широкая окружность талии является известным фактором риска сердечных заболеваний.

Исследователи также обнаружили, что мальчики, которым давали рыбий жир в младенчестве, имели меньше циркулирующего инсулина в крови. Инсулин - это гормон, который переносит сахара из продуктов, которые вы едите, в клетки организма, и, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве топлива. Инсулинорезистентность и более высокие уровни инсулина играют роль в развитии диабета 2 типа.