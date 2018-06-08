Австрийский журналист назвал Владимира Путина "хитрым собеседником"
08.06.2018 19:32
Корреспондент австрийского телеканала ORF Армин Вольф, который недавно брал интервью у президента России Владимира Путина, поделился своими впечатлениями от общения с главой России, пишет РИА Новости. По его словам, есть большая разница от интервьюирования в собственной студии и в Кремля, также, журналист назвал Владимира Путина "чрезвычайно хитрым собеседником", который акцентирует внимание на том, что его перебивают и любит отвечать вопросом на вопрос, стараясь отвлечь собеседника от заданной темы.
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Жаловаться репортёр "империи лжи" запада может только на собственный уровень развития и свои хамские манеры, беря интервью у людей умных и стоящих на более высокой социальной ступени, а перебивать с целью провоцирования имеет право только свою жену, но никак не ведущих политиков мира вроде президента России.