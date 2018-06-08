Радикалы планировали убить Януковича в 2014 году

08.06.2018 18:47



Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что радикально настроенные украинцы хотели организовать на главу государства покушение, пишет РБК. По его словам это планировалось сделать 22 февраля 2014 года на съезде депутатов юго-востока Украины. Радикалы планировали расстрелять бывшего президента во время выступления, в случае неудачи, вторая группа радикалов должна была остановить кортеж президента с помощью оружия и «коктейлей Молотова»