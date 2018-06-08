В России уничтожают архивные данные заключенных ГУЛАГа

08.06.2018 17:46



Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил, что в России с 2014 года, на основании секретного межведомственного указа, уничтожаются архивные учетные карточки освобожденных из лагерей со сведениями о репрессированном человеке, пишет Коммерсант. Об этом он сообщил в письме председателю Совета при президенте РФ по правам человека Михаилу Федотову, который обещал разобраться в данной ситуации и сделать все возможное для сохранения важных архивных материалов