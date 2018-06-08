Герман Греф назвал положительной идею повышения пенсионного возраста в России
08.06.2018 17:17
Повышение пенсионного возраста в России является абсолютно правильной идеей. Об этом заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на пресс-конференции по итогам общего собрания акционеров банка, пишет ТАСС. Напоминаем, что Правительство РФ планирует повысить пенсионный возраст мужчин до 65 лет, а женщин до 63 лет.
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Греф в данный момент первый сокращает дам предпенсионного возраста 52-55 , не даёт людям доработать до пенсии!! А если возраст увеличат? Людей также каждый год будут оптимизировать и они от голода не смогут дожить до пенсии 60 лет, тк не смогут устроится на работу.. он же главный реформатор, главный оптимизатор, а люди для него "стадо баранов," так он сам сообщил на экономическом форуме. Главное бизнес ничего личного!! Сколько он судеб и жизней загубил..., даже гуру не поможет.