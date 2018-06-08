Герман Греф назвал положительной идею повышения пенсионного возраста в России

08.06.2018 17:17



Повышение пенсионного возраста в России является абсолютно правильной идеей. Об этом заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на пресс-конференции по итогам общего собрания акционеров банка, пишет ТАСС. Напоминаем, что Правительство РФ планирует повысить пенсионный возраст мужчин до 65 лет, а женщин до 63 лет.