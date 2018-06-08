Минобороны не подтвердило информацию об авиаударе ВКС РФ в Сирии

08.06.2018 16:58



Министерство обороны РФ заявило, что информация о нанесении ВКС России 7 июня авиаудара по провинции Идлиб в Сирии не соответствует действительности, пишет ТАСС. Данная информация была распространена лондонской «Обсерваторией по правам человека в Сирии» и «Белыми касками». По заявлению Минобороны, на данной территории идут бои запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» с «Джейш аль-Ахрар».