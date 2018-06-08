47% россиян не собираются идти в летний отпуск

08.06.2018 15:20



Согласно данным опроса, проведенного исследовательским центром Superjob.ru, около 47% россиян не планирует отпуск этим летом, пишет Интерфакс. Так, согласно исследованию, из 39% опрошенных, кто планирует летний отпуск, 12% собираются заняться домашними делами, 8% проведут отпуск на даче или в деревне, 13% отправятся в путешествие по стране и лишь 6% планируют провести отпуск за границей. При этом 14% всех опрошенных респондентов еще не знают, будут ли брать летний отпуск.