Пеле выражает беспокойство перед чемпионатом мира 2018: «Мы не команда»

08.06.2018 14:58



Бразилия является одним из фаворитов на получение трофея в России, это будет шестая победа сборной в Кубках мира, пишет Express. И хотя легенда футбола Пеле, который помогал своей нации в трех чемпионатах мира, знает, что у Бразилии много индивидуального таланта, он беспокоится о коллективной составляющей сборной.

«Я очень уверен в способности Тите, - сказал Пеле. Неймар, для меня, один из лучших игроков в мире. Сегодня он более зрелый, и у него больше опыта, но он сам не выиграет Кубок мира. Это команды выигрывают Кубок мира. В чемпионате мира 1970 года мы провели более шести месяцев вместе. Вот почему это сработало. Я беспокоюсь об одном: осталось всего несколько дней до начала чемпионата мира, и у нас все еще нет подходящей команды. Индивидуально, все игроки очень хороши. Но мы не команда».

Бразилия начнет свою кампанию в Кубке мира против Швейцарии 17 июня и также встретится с Коста-Рикой и Сербией в своей группе.