На Украине открыли новое месторождение газа

08.06.2018 14:42



Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал сообщение компании "Укргаздобыча" о том, что специалисты компании обнаружили новое газовое месторождение в Харьковской области, пишет РИА Новости. По его словам, оно слишком маленькое и добыча газа на нем нерентабельна. По предварительной оценке экспертов УкрНИИгаз, месторождение содержит около 200 млн. кубометров газа, а перспективные ресурсы оцениваются более чем в 2 млрд. кубометров.