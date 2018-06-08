Евросоюз и НАТО увеличат свое присутствие на территории Ирака

08.06.2018 13:46



ЕС и НАТО планируют увеличить свое присутствие на территории Ирака. Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после встречи с министрами обороны стран НАТО, где главной темой стало сотрудничество с Евросоюзом.

Столтенберг отметил, что в рамках миссии ЕС главный акцент будет сделан на вопросах обеспечения гражданской безопасности. Со своей стороны специализацией НАТО станет подготовка инструкторов для армии.